شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس البرلمان النمساوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين بزيارة المجلس الوطني «البرلمان النمساوي»، وذلك في إطار اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى فيينا، وكان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن «سوبوتكا» أكد ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى النمسا، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والنمساوي، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لزيارة المجلس الوطني، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر والنمسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالين السياحي والثقافي. كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيس المجلس الوطني النمساوي جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة، معرباً عن مساندته لها، ومؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً للقضاء على هاتين الظاهرتين العابرتين للحدود.

الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس البرلمان النمساوي

الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس البرلمان النمساوي

الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس البرلمان النمساوي

الرئيس السيسي يلتقي مع رئيس البرلمان النمساوي