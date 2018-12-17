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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في الخرطوم يقدم أوراق اعتماده للبشير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، يوم 13 الجاري السفير حسام عيسى السفير المصري الجديد في الخرطوم، والذي قام بتسليم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى السودان الشقيق، ونقل إلى الرئيس السوداني تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التوجيهات الصادرة إليه من القيادة السياسية المصرية بمراعاة مصالح البلدين الشقيقين من منطلق أن أمن واستقرار وتنمية السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية مصر.
وأكد السفير المصري بالخرطوم- بحسب بيان نشره المتحدث باسم الخارجية- اعتزامه العمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة التكامل في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات الأستراتيجية الكبرى كالربط الكهربائي والأتصال بين خطوط السكك الحديدية، والإنتاج المشترك لعدد من الصناعات الهامة مثل البتروكيماويات والانتاج الزراعي والحيواني، فضلاً عن التدريب والتعليم وزيادة المنح الدراسية للأخوة والأبناء من السودان الشقيق في المعاهد والكليات الأزهرية.
من جانبه، أكد الرئيس «البشير» خلال اللقاء على التوجه السوداني الكامل لدعم علاقات الدولتين في كافة المجالات، وعلى توجيهاته لكافة الجهات السودانية في هذا الصدد في ضوء حرص السودان الشقيق على تعزيز وتطوير الروابط التاريخية والأستراتيجية مع مصر، وأن الهدف الأسمى من كافة أوجه التعاون بين البلدين هو خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وحضر اللقاء من الجانب السوداني كل من وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد، ووزير شئون رئاسة الجمهورية، ومديري إدارة مصر وإدارة المراسم بوزارة الخارجية، فضلاً عن أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الخرطوم.
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