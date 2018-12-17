شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: مصر لها تجربة وثقل فى محاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية أبرز ما تناولته مائدة الحديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمستشار النمساوى.

وأضاف السفير بسام راضى، خلال لقاء له مع الإعلامى نشأت الديهى، ببرنامج "رأى عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر لها تجربة وثقل فى محاربة الإرهاب، وتابع:"مصر حققت نجاح كبير فى الحرب على الإرهاب وسيكون هناك مباحثات متطورة فى هذا الشأن فى المستقبل القريب".

وقال "راضى" إن القمة الإفريقية الأوروبية ستنطلق غداً الثلاثاء بمشاركة 26 دولة إفريقية تقريباً، وتهدف للتنمية والحد من الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن أحد أسباب عدم استقرار الدول هى الهجرة غير الشرعية".

وأضاف قائلاً:" القارة الإفريقية قارة فرص ومواد خام وكنوز سواء موارد طبيعية أو بشرية تنقصها التطوير والجهد المخلص إلى جانب الاندماج والربط فيما بينها".

وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن القارة السمراء ينقصها الربط سواء عن طريق الجو أو السكك الحديدية وطرق البرية، لافتاً إلى أن اكتمال الربط يؤدى إلى إحداث طفرة وتنمية كبيرة.