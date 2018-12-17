شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: انطلاقة فى العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات بين مصر والنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الاثنين، المجلس الوطنى البرلمان النمساوى، وذلك فى إطار اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى فيينا، وكان فى استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن "سوبوتكا" أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى النمسا، مشيداً بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والنمساوى، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلمانى.

من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة المجلس الوطنى، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر والنمسا على مختلف الأصعدة، خاصةً فى شقها البرلمانى من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم فى تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائى المشترك.

وأضاف "راضى"، أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى المجالين السياحى والثقافى.

كما تم استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، حيث ثمن رئيس المجلس الوطنى النمساوى جهود مصر فى هذا الصدد، والتى تعد ركيزة الاستقرار فى المنطقة، معرباً عن مساندته لها، ومؤكداً أهمية وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً للقضاء على هاتين الظاهرتين العابرتين للحدود.