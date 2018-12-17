شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمين عام البرلمان وفريد الديب يقدمان العزاء فى وفاة الكاتب إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت نيفين إبراهيم سعده ابنة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم الأسبق وزوجها رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم إلى مسجد عمر مكرم لاستقبال العزاء فى وفاة الكاتب الراحل.

وبدأ عدد كبير من المعزيين فى التوافد على مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء ومن بينهم فريد الديب والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان والنائب طاهر أبو زيد ، وعددا من أعضاء البرلمان بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين وكذلك رجال الأعمال .

كما وصل منذ قليل المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب لتقديم واجب العزاذ لأسرة الراحل الكاتب الصحفى.

وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

وشارك فى أداء صلاة الجنازة عدد كبير من كبار الكتاب والصحفيين والفنانين ومن بينهم الكاتب الصحفى ياسر رزق وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وجلال دويدار وسمير رجب، بالإضافة إلى حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق والفنانة يسرا والفنان خالد سليم.