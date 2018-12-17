شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نقصر الخطابة الدينية على المتخصصين من خريجى الأزهر شرط الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، خلال لقائه الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وعددًا من طلابها المتميزين: نقصر الخطابة الدينية على المتخصصين من خريجى الأزهر شرط الكفاءة.
وأكد الوزير، أن طلاب الأزهر بصفة عامة وطلاب الدعوة بصفة خاصة محل اهتمامنا، وكل خريج مجتهد من أبناء الأزهر الشريف سيكون مرحبًا به للعمل فى الوزارة.
وأشار إلى حرص الوزارة على تنظيم المجال الدعوى بقصر الخطابة والدروس الدينية على المتخصصين من خريجى الأزهر الشريف تحت ضابط الكفاءة لتقديم خطاب دينى مستنير، كما وجه الوزير بصرف زى أزهرى كامل لكل طالب من الحاضرين وعددهم 33 طالبًا متميزًا، كما أهدى كل واحد منهم عددًا من إصدارات الوزارة، ووعد بتدريب المتميزين منهم على الخطابة فى المساجد وصرف مكافأة للمتميزين منهم كخطباء مكافأة.
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