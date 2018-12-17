شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قوافل دعوية لشباب الدعاة بمحافظات الجيزة والبحيرة ومطروح وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( الجيزة – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد ) الجمعة القادمة بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1440هـ ـ الموافق 21 من ديسمبر 2018م تحت عنوان: ” عفو الله الكريم “.
قالت وزارة الأوقاف: إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية وبرعاية من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.
القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد عبد الرحيم محمدين.
الشيخ / أنور يحيى متولى الكومى.
الشيخ / حلمى محمد عادل محمد.
الشيخ / محمد فوزى علم الدين.
الشيخ / محمد حسين حسين.
الشيخ / أشرف هاشم فرج.
الشيخ / رمضان إبراهيم عاشور.
الشيخ /أحمد يوسف رجب.
الشيخ / محمد مصطفى السيد العياط.
الشيخ / طه عبد المجيد السيد
القافلة الثانية : إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / وليد محمد على كرسون.
الشيخ / سعيد محمد عيسى.
الشيخ / فايز فاروق زكى.
الشيخ / مسعد إسماعيل عمران.
الشيخ / محمد على منجى.
القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح، ويشارك فيها كل من :
د/ أسامة فخرى الجندى.
د/ صبرى حلمى أبو غياتى.
الشيخ/ حسام محمود بيومى.
الشيخ/ صلاح سيد عطية.
القافلة الرابع : إلى محافظة بورسعيد، ويشارك فيها كل من :
د/ كمال محمد سيف.
د/ محمد محمود خليفة
من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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