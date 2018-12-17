شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قوافل دعوية لشباب الدعاة بمحافظات الجيزة والبحيرة ومطروح وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( الجيزة – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد ) الجمعة القادمة بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1440هـ ـ الموافق 21 من ديسمبر 2018م تحت عنوان: ” عفو الله الكريم “.

قالت وزارة الأوقاف: إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية وبرعاية من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة.

القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد عبد الرحيم محمدين.

الشيخ / أنور يحيى متولى الكومى.

الشيخ / حلمى محمد عادل محمد.

الشيخ / محمد فوزى علم الدين.

الشيخ / محمد حسين حسين.

الشيخ / أشرف هاشم فرج.

الشيخ / رمضان إبراهيم عاشور.

الشيخ /أحمد يوسف رجب.

الشيخ / محمد مصطفى السيد العياط.

الشيخ / طه عبد المجيد السيد

القافلة الثانية : إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / وليد محمد على كرسون.

الشيخ / سعيد محمد عيسى.

الشيخ / فايز فاروق زكى.

الشيخ / مسعد إسماعيل عمران.

الشيخ / محمد على منجى.

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح، ويشارك فيها كل من :

د/ أسامة فخرى الجندى.

د/ صبرى حلمى أبو غياتى.

الشيخ/ حسام محمود بيومى.

الشيخ/ صلاح سيد عطية.

القافلة الرابع : إلى محافظة بورسعيد، ويشارك فيها كل من :

د/ كمال محمد سيف.

د/ محمد محمود خليفة

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.