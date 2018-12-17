شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو شقة وخيرى رمضان وسمير رجب يشاركون فى عزاء الكاتب إبراهيم سعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار محمد بهاء أبو شقة ، والإعلامى خيرى رمضان ، وهانى أبو ريدة ، رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم ، فى تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة ، رئيس مجلس إدارة وتحرير دار أخبار اليوم الأسبق .

وكان من بين الحضور محمد الهوارى ، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، و الكاتب الصحفى صلاح منتصر ، والكاتب الصحفى سمير رجب ، وأيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ، وعمر إبراهيم نافع وصفية مصطفى أمين ،و الفنانة هالة صدقى ، وبوسى شلبى ، ومصمم الأزياء هانى البحيرى ، و عبد الله حسن ، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة ، والكاتب الصحفى أحمد السيد النجار ،والكاتب الصحفى عباس الطرابيلى ، والنائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب.