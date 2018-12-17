شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " تقيم معرض للكتاب بخصومات كبيرة فى حامعة الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتنسيق مع جامعة الأزهر الشريف معرضًا للكتاب بكلية اللغة العربية ، بالقاهرة بخصومات وتخفيضات وهدايا كبيرة، تشمل معظم إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من موسوعات علمية وكتب عصرية متميزة .

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