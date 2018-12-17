شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تجتمع مع قيادات الهلال الأحمر المصرى لتطوير بنوك الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمرالمصرى ، بحضور الدكتورة مؤمنة كامل ، الأمين العام للهلال الأحمر والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر.

واستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للهلال الأحمر عن أعمال عامي 2017 - 2018 وعرض واعتماد نتيجة خطة إعادة تنظيم العمل بالهلال وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للهلال الأحمر، وعرض واعتماد الهيكل الادارى و التنظيمي للجمعية ، كما تم استعراض نتائج أعمال الأنشطة الاغاثية وأعمال ادارة التطوع والاسعافات الأولية وفرق التدخل أثناء الطوارئ والمشروعات والبرامج المختلفة للهلال الأحمر مثل مشروع الخدمات الصحية ولاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من المهاجرين والمجتمع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ومشروع تلبية احتياجات المهاجرين والمجتمع المضيف في 5 دول متأثرة بالأزمة السورية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي (مدد)برنامج تدريب طلبة المدارس صحة وسلامة ومشروع الدعم النفسي لأهالي الروضة

كما شهد الاجتماع عرضا تقديميا عن تطوير بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر ، الذي تم افتتاح أعمال التطوير به في مايو من العام الجاري وما تم إنجازه في مجال بنوك الدم عنعام 2018 حيث تم إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم بقيادة سفير بنوك الدم الفنان خالد النبوي ، متضمنا إضافة 3 بنوك دم جديدة تحت التجهيز هذا كما شهد الاجتماع مناقشة استراتيجية عمل جمعية الهلال الأحمرواهداف خطة عمل 2019– 2020

وأكدت غادة والى ، على أهمية تطويرالية العمل بين المركز العام للهلال الأحمر وفروعه المختلفة بكافة محافظات الجمهورية ووضع استيراتيجية للتوسع في انشاء بنوك الدم بالمحافظات التى لايوجد بها بنوك للدم تابعه للهلال الاحمر وكذلك تفعيل انضمام الهلال لاحمر المصري اللجنة القومية للإغاثة التابعة لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وأيضا اللجنة القومية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني جنبا الى جنب مع الجهات المعنية الأخرى.