شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شريهان أبو الحسن ومحمد السويدى يصلان عزاء الكاتب الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل الإعلامية شريهان أبو الحسن إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم. كما حرص النائب محمد السويدى عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل. وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.



























































































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