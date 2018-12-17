شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توجه الشكر لوزارة التعليم العالى للمشاركة فى مؤتمر "مصر تستطيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الشكر لوزارة التعليم العالي للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"،الذي يستمر ليومين بمدينة الغردقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشادت مكرم ، بالدور البارز الذي قام به الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، في وضع محاور المؤتمر واقتراح الخبراء المشاركين، والضيوف المتخصصين فى مجال التعليم العالي.

كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم افتتحت اليوم مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بمدينة الغردقة بمشاركة 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا مقيمًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي والجامعي وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم في خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.