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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو موسى وجلال دويدار وقلاش يقدمون واجب العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عمرو موسى ، وزير الخارجية الأسبق ،والكاتب الصحفى جلال دويدار ، و ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، ومندوب من رئاسة الجمهورية واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب إبراهيم سعدة .
كما قدمت الفنانة لقاء الخميسى ،والشيخ مظهر شاهين أمام وخطيب مسجد عمر مكرم ، واجب العزاء، لأسرة الراحل الكبير ، الذى وافته المنية مساء الأربعاء الماضى ، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانة من دار الأخبار وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، ونقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو موسى وجلال دويدار وقلاش يقدمون واجب العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .