شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو موسى وجلال دويدار وقلاش يقدمون واجب العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عمرو موسى ، وزير الخارجية الأسبق ،والكاتب الصحفى جلال دويدار ، و ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، ومندوب من رئاسة الجمهورية واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب إبراهيم سعدة .

كما قدمت الفنانة لقاء الخميسى ،والشيخ مظهر شاهين أمام وخطيب مسجد عمر مكرم ، واجب العزاء، لأسرة الراحل الكبير ، الذى وافته المنية مساء الأربعاء الماضى ، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانة من دار الأخبار وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، ونقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.



























































































































































































