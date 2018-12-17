شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الكهرباء وعمرو الجارحى يقدمان العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية السابق، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم. كما شارك محمد شاكر وزير الكهرباء وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق فى تقديم العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة. فيما يواصل المعزيين فى التوافد على مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء لأسرة الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة. وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من دار الأخبار وأقيمت الصلاة على الجثمان بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.





























































































شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الكهرباء وعمرو الجارحى يقدمان العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .