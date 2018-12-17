شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد صلاح يصل مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء لأسرة إبراهيم سعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح ، رئيس مجلس إدارة وتحرير " الخليج 365 " إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير ، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير دار أخبار اليوم الأسبق . وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى ، بعد صراع مع المرض، وشيعت جثمانه من دار الأخبار ، وأقيمت الصلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، وانتقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.























































































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