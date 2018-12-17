وزير الأوقاف يهدي "الزي الأزهري" لـ33 طالبًا بكلية الدعوة الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة، وعددًا من طلابها المتميزين.

وقال وزير الأوقاف، إن طلاب الأزهر بصفة عامة وطلاب الدعوة بصفة خاصة محل اهتمامنا، وكل خريج مجتهد من أبناء الأزهر الشريف سيكون مرحبًا به للعمل في الوزارة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى حرص الوزارة على تنظيم المجال الدعوي بقصر الخطابة والدروس الدينية على المتخصصين من خريجي الأزهر الشريف تحت ضابط الكفاءة لتقديم خطاب ديني مستنير.

ووجه جمعة، بصرف زي أزهري كامل لكل طالب من الحاضرين وعددهم 33، وأهدى كل واحد منهم عددًا من إصدارات الوزارة، ووعد بتدريب المتميزين منهم على الخطابة في المساجد، وصرف مكافأة للمتميزين منهم كخطباء مكافأة.