ضبط هاربة من 12 حكمًا بالسجن وغرامات مليونا جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 12 حكمًا بالسجن في قضايا مبانٍ، وغرامات مالية بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد نجحت في ضبط "فوزية.أ.م"، 48 سنة، والمطلوب التنفيذ عليها في 12 حكمًا حبسًا جزئيًا "مبانٍ"، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 7 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.