شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير مرسى قرية «بني حسن» الأثرية بالمنيا بتكلفة 8 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مدينة أبوقرقاص، جولة تفقدية لمتابعة بدء أعمال تطوير مرسى قرية بني حسن الشرقي والغربي ومتابعة أعمال التكريك لإزالة ورفع الإطماء من مياة نهر النيل أمام مسار المعديات.

قال رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين محافظ المنياشدد على سرعة إنجاز الأعمال لتسيير المعديات طوال العام ودون توقف وتسهيل المرور للمواطنين وتقدر التكلفة المبدئية للأعمال بمبلغ 8 مليون جنية .

في سياق آخر، تمكنت الوحدة المحلية من رفع وإزالة 50 طن من القمامة والمخلفات الصلبة خلال إحدى حملات النظافة التي تنظمها الوحدة المحلية على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لها والحد من التلوث البيئي.