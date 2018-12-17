شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التعمير» تسليم أول 5 عقود تمليك لواضعي اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد حلمي، أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة في 14/12/2017 قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد داخل أراضي المشروعات التي تم تنفيذها البنية القومية والأساسية.

وقامت لجنة استرداد الأراضي اليوم الإثنين، بتحرير عدد 5 عقود وتسليمها لأصحابها المنتفعين باكورة تسليم العقود لجميع المنتفعين التي تنطبق عليهم شروط التقنين طبقا للقانون 144 لسنة ٢٠١٧.