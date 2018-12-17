شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أزمتنا ليست بالتراث وإنما في عدم الفهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس حصروا تجديد الخطاب الدينى في التراث، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقة هي عدم الفهم.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «التراث لازم نحافظ عليها زى ما هو من غير ما نحذف منه، التراث ناخد منه ما ينفعنا لوقتنا، ونترك ما لا يناسب عصر، نحن الآن لدينا أزمة في الفهم».