شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: دجالون يتاجرون بالغيبيات ويستغلون جهل الناس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك من يقوم ابستغلال عقول البشر الفطرية وإقناعهم بوجود عفاريت بدورة المياه أو هناك مساس بالأبناء ويبدأ يدلي ببعض الإرشادات غير الواقعية ليأخذ مبالغ مالية باهظة.
وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك اعتقادات في المناطق الريفية بوجود عفاريت تحرق الأراضي الزراعية أو المنازل غيرها من مشكلات تحدث بشكل مفاجئ، وأحيانًا بفعل فاعل، لكن «كذب المنجمون حتى ولو صدقوا».
واستكمل: «سكوت المشايخ والعلماء على هذه الأمور وعدم إيضاح هذه الغيبيات للناس يعتبر فضيحة كبرى، دول ناس بيتاجروا بالغيبيات، يقولك العفاريت هتطلع الكنوز من تحت الأرض، والناس الطماعة تدفع».
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي: دجالون يتاجرون بالغيبيات ويستغلون جهل الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.