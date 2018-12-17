شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: دجالون يتاجرون بالغيبيات ويستغلون جهل الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك من يقوم ابستغلال عقول البشر الفطرية وإقناعهم بوجود عفاريت بدورة المياه أو هناك مساس بالأبناء ويبدأ يدلي ببعض الإرشادات غير الواقعية ليأخذ مبالغ مالية باهظة.

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك اعتقادات في المناطق الريفية بوجود عفاريت تحرق الأراضي الزراعية أو المنازل غيرها من مشكلات تحدث بشكل مفاجئ، وأحيانًا بفعل فاعل، لكن «كذب المنجمون حتى ولو صدقوا».

واستكمل: «سكوت المشايخ والعلماء على هذه الأمور وعدم إيضاح هذه الغيبيات للناس يعتبر فضيحة كبرى، دول ناس بيتاجروا بالغيبيات، يقولك العفاريت هتطلع الكنوز من تحت الأرض، والناس الطماعة تدفع».