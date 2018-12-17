شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جولة لمكافحة الجراد في الصحراء الجنوبية الشرقية بعد هطول أمطار وسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

حول زيارته للصحراء الجنوبية الشرقية والتي يوجد بها قواعد فرعية لمكافحة الجراد بمناطق رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم وحماطه وبرنيس والشلاتين وأبومراد وحلايب حتى حدود السودان

وقال السباعي أن الهدف من الزيارة التي استمرت لمدة أسبوع هو المتابعة الميدانية المباشرة لتطور الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر الجراد الصحراوي ومتابعة عمل فرق المسح التي تقوم برصد نشاط الجراد الصحراوي والظروف البيئية ومدي انتشارها بشكل ملائم لتغطية الحدود الجنوبية للبلاد تحسبا لدخول أي حشرات انفرادية أو مجموعات جراد من السودان.

وأضاف «السباعي» في تصريحات صحفية الاثنين، إنه تم متابعة حالة قواعد الجراد الحدودية من حيث توافر آلات المكافحة وجاهزيتها للعمل والتحقق من عدم وجود عقبات تواجه حسن سير عمليات رصد الجراد ومعرفة المشكلات التي تواجه العاملين بقواعد الجراد الحدودية للعمل على حلها.

وأكد «السباعي» أن سقوط الأمطار الغزيرة لها القدرة على أحداث طفرة هائلة في تزايد إعداد الجراد حيث يوفر المطر تربة رطبة لوضع البيض في حين تساعد الأمطار على نمو النباتات كغذاء ومأوى للجراد.

وأضاف «السباعي» أن الآثار التي يمكن أن تترتب على تفشي الجراد قد تصبح مدمرة للمحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية.

وتابع قائلا أن درجات الحرارة تؤثر على نمو الجراد ويمكن أن يقصر ارتفاع درجة الحرارة من فترات الحضانة والنضج وبودي إلى زيادة عدد أجيال الجراد في السنة الواحدة.

جولات ميدانية لمكافحة الجراد بالصحراء الجنوبية الشرقية

جولات ميدانية لمكافحة الجراد بالصحراء الجنوبية الشرقية

جولات ميدانية لمكافحة الجراد بالصحراء الجنوبية الشرقية