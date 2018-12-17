شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل شاب في كفر الشيخ: «لصان ذبحاه لسرقة التوك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح رجال المباحث بكفر الشيخ في التعرف على جثة شاب عُثر عليها في إحدى الترع بمركز فوة، كما نجحوا في التوصل لمرتكبي جريمة قتله، وتم القبض عليهما وأحيلا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

البداية بتلقي مركز شرطة فوة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص على ترعة الستات بقرية الفتوح دائرة المركز، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر، أبيض البشرة بكامل ملابسه يرتدي سويتر أحمر اللون أسفله بلوفر أسود منقط أبيض وفانلة رصاصي وبنطال جينز أسود أسفله سروال داخلي رصاصي، وشورت أسود في أحمر وينتعل كوتشي أسود، به جرح طعني بالرقبة من الأمام «مجهول الهوية»، ولم يعثر على أي متعلقات معه سوى سكين صغيرة الحجم بجواره، وأخطرت الأدلة الجنائية.

ووُضعت خطة لكشف غموض وملابسات الواقعة بناءً على توجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، وإشراف اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس الشعبة، وأثناء السير في إجراءات البحث تم تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه يدعى «م.ه.ع- ١٨ سنة- سائق توك توك مقيم المحمودية بالبحيرة»، وأنه تغيب عن منزله في وقت سابق لواقعة العثور عليه، وكان بحوزته «التوك توك» الخاص به وغير مبلغ بغيابه.

وباستكمال بنود خطة البحث توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا «من ن.ا.ح- ٢٠ سنة- عاطل ومقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم»، وسبق اتهامه في ٤ قضايا سرقة آخرهم القضية رقم ٢٤٣٧٠- ٢٠١٨ جنح مركز دسوق «سرقة أرز»، و«ز.ن.ح- ١٨ سنة- عاطل- ومقيم أيضًا بعزبة تابعة لمركز سيدي سالم».

وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، حيث تقابلا مع المجني عليه واستدرجاه بحجة توصيلهما لقريتهما، إلا أنهما غافلاه وتعدى الثاني عليه بسلاح ابيض السكين المعثور عليه بجواره الجثة وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وألقياه بمكان العثور عليه واستوليا على التوك توك. وبإرشادهما تم ضبط التوك توك وتعرف عليه أهلية المجني عليه.