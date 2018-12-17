شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة في كفر الشيخ وتوقف حركة الصيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت العديد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ أمطارا غزيرة، الاثنين، كما توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية.
وقال أحمد نصار، نقيب الصيادين بالمحافظة، إن حركة الصيد بالبحر المتوسط توقفت تمامًا لسوء الأحوال الجوية، كما تم غلق ميناء الصيد بالبرلس وبوغاز رشيد لسوء الأحوال الجوية أيضًا.
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