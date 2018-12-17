شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يفتتح أحدث استراحات «مصر للطيران» بمطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني استراحة مصر للطيران «الجون» بصالة السفر الدولي بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، حضر الافتتاح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار طارق فوزي، رئيس الشركه المصرية للمطارات، والطيار شريف عزت، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وإيهاب غازي، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ولفيف من قيادات وزارة الطيران ومصر للطيران.

وتعد إستراحة «الجون» أحدث استراحات الشركه الوطنية مصر للطيران والتى تم تجهيزها طبقا لأعلى المستويات العالمية وهي أول استراحة يتم افتتاحها منذ بداية تنفيذ خطة التحديث والتطوير الحالية لإستراحات الدرجة الأولى ودرجه رجال الأعمال بمطار القاهرة، وقد صممت لتكون نموذج لكافة الاستراحات التي تشملها خطة التطوير والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة للركاب وتستوعب الاستراحة ما يقرب من 250 مسافراً وتبلغ مساحتها 392 متر/ مربع، وتحتوي على كافة وسائل الراحة والرفاهية حيث تم تزويدها باحدث الأجهزة والمعدات فضلا عن خدمة الـ«Wi-Fi» وشاشات عرض حديثه لعرض أحدث الوسائل الترفيهية.

ويأتي هذا في إطار خطط واستراتيجيات وزارة الطيران المدني لسرعة الإنتهاء من مشروعات التطوير في أسرع وقت، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات التي تضاهي أعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات العملاء والمسافرين عبر كافة المطارات المصرية، ومن بينها تطوير وتحديث استراحات شركة مصر للطيران والتى شملت 7 استراحات من حيث البنية التحتية وزيادة المساحة بمبني الركاب رقم 3 ومبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال التطويرخلال عام، وتصل المساحة الكلية لجميع الاستراحات إلى ما يقرب من 1310 متر/ مربع لتستوعب 1200 راكب يومياً من عملاء مصر للطيران من ركاب درجة رجال الأعمال وركاب شركات تحالف ستار بإعتبار مصر للطيران عضو في تحالف ستار العالمى منذ عام 2008.

وتجدر الإشارة إلى أن استراحات مصر للطيران قد حصلت على مركز متقدم خلال التصنيف الأخير لتحالف «ستارالعالمي» بما يعكس حرص الشركة على مواكبة أعلى المستويات والخدمات المقدمة في المطارات العالمية.