شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء سابقون يقدمون واجب العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدم المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ، وزير النقل الأسبق ، وخالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة السابق ، وعدد كبير من الصحفيين ورجال الأعمال ، فى تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم الأسبق .

وكان الراحل إبراهيم سعدة، قد وافته المنية مساء الأربعاء الماضى ، بعد صراع مع المرض، وشيعت جثمانه من دار الأخبار ، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم، ونقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات.