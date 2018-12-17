شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى خالد أبو بكر يقدم واجب العزاء لأسرة الراحل إبراهيم سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الإعلامى والمحامى الدولى خالد أبو بكر ، فى تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة ، رئيس مجلس إدارة وتحرير أخبار اليوم بمسجد عمر مكرم بالتحرير. وكان الراحل إبراهيم سعدة، وافته المنية مساء الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض، وشيعت جثمانه من دار الأخبار ، وأقيمت صلاة الجناز بمسجد عمر مكرم، ونقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات.

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