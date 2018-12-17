شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعترف بإنجازات السيسى من قلب النمسا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "أوروبا تعترف بإنجازات السيسى من قلب النمسا"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنمسا.. الجالية المصرية فى فيينا تبهر العالم بهتاف «رغم البرد السيسى فى القلب».. والرئيس يصطحب نظيره النمساوى لرد التحية.. أوروبا تعترف بإنجازات السيسى من قلب النمسا.. المستشار النمساوى يشيد بالإصلاح الاقتصادى لمصر.. ويؤكد: إجراءات القاهرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية انعكست على استقرار أوروبا.. السيسى وكورتز يوقعان مذكرات تفاهم فى التعليم والنقل.. ويؤكد: لدينا 5 ملايين لاجئ لم نزايد عليهم ولم نبتز أى دولة بشأنهم.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ الجالية المصرية فى فيينا تبهر العالم بهتاف «رغم البرد السيسى فى القلب».. والرئيس يصطحب نظيره النمساوى لرد التحية.. أوروبا تعترف بإنجازات السيسى من قلب النمسا.. المستشار النمساوى يشيد بالإصلاح الاقتصادى لمصر.. ويؤكد: إجراءات القاهرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية انعكست على استقرار أوروبا.. السيسى وكورتز يوقعان مذكرات تفاهم فى التعليم والنقل.. ويؤكد: لدينا 5 ملايين لاجئ لم نزايد عليهم ولم نبتز أى دولة بشأنهم

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