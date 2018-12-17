شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لازال هناك قطاع كبير من الناس عاوز شهادة بدون تعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإنترنت فى مدارس الحكومة أسرع 100 مرة من أى مكان فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر ميزة من الحكومة لجذب الطلاب للمدارس.

وأضاف وزير التعليم، خلال كلمته بجلسة "عرض استراتيجية التعليم"، خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم وغدا، بالغردقة، أن تكلفة التابلت الواحد للطالب تبلغ 6 آلاف جنيه قبل وضع المحتوى التعليمى عليه.

ووجه وزير التعليم كلمته لعلماء مصر قائلا "يا ريت تساعدونا للنهوض بالتعليم احنا قدامنا رحلة طويلة وهنستطيع ".

ولفت شوقى إلى أن وزارة التربية والتعليم ستشترى التابلت لأول مرة من الخارج، فيما سيتم تصنيعه داخل مصر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى وبمشاركة علماء مصر بالخارج.

وقال الدكتور طارق شوقى إن استراتيجية التعليم الجديدة رحلة بدأتها الدولة المصرية، قائلا :"نحاول تغير نظام تعليمى استقر عليه للمجتمع المصرى لفترة طويلة"، مؤكدا أن الرئيس السيسى مهتم كل الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، متسائلا "هل هتتقدم فعلا بأجيال ليس لديها شغف التعلم؟"، موضحا: "لازال هناك قطاع كبير من الناس عاوز شهادة بدون تعلم".

وأكد وزير التربية والتعليم، قائلا :" لدينا قيادة وسياسية لديها الحلم والجرأة لتغيير نظام التعليم والنهوض بالتعليم فى مصر لتخريج أجيال مختلفة"، مؤكدا أن مصر تستطيع وتستحق أجيال قادرة على التعلم والمعرفة.

شهد الجلسة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، و28 عالما من علماء مصر بالخارج.

يعد المؤتمر النسخة الرابعة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كما يشهد اليوم الأول للمؤتمر 4 جلسات، تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان "التعليم العالى ودعم منظومة الاقتصاد المصرى”، ويشارك فيها الدكتور أحمد شاكر نائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد واستاذ ونائب رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة وعلوم العمارة فى جامعة رايرسون بكندا، والدكتور علاء عبد العزيز رئيس جامعة الأمير إدوارد بكندا، والدكتور ندى مجاهد مدير مشروع استحداث نظم التعليم الوطنية لتطوير التعليم العالى ومستشار رئيس جامعة البحرين لاستراتيجيات التعليم العالى، والدكتور أحمد الغازولى رئيس قسم الهندسة الإنشائية فى إمبريال كوليدج لندن وزميل الأكاديمية الملكية للهندسة المتميز فى البحث والتدريس والتعليم. ويرأس الجلسة د. شريف صدقى الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

فيما تناقش الجلسة الثانية منظومة التعليم الأساسى تحت عنوان "معلم، مدرسة، منهج.. رؤية خارج الصندوق"، ويتحدث فيها الدكتور هانى سويلم استاذ ادارة المياه والتنمية المستدامة وخبير تطوير التعليم الأساسى والعالى ومصمم برامج تأهيل المعلمين، ومحمد حموده همام خبير فى الإشراف التربوى بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان وشريك مؤسس فى شركة "روبون إيه جى” الناشئة المتخصصة فى برمجة الروبوت للأطفال، والدكتور المؤمن عبد الله رئيس قسم التعليم الدولى بمركز الدراسات وأبحاث التعليم الدولى بجامعة طوكاى باليابان، والدكتورة هانم أحمد عبد الفتاح الملحق الثقافى للسفارة المصرية فى طوكيو ومدرس دعم الطلاب الأجانب فى مدرسة مينوهارا اليابانية الابتدائية. وترأس الجلسة ميرفت الديب منسق عام المجلس الاستشارى لكبار علماء مصر.

تأتى الجلسة الثالثة بعنوان "اسأل الخبراء" وترأسها هدى أبو شادى عضو المجلس التخصصى للتعليم، ويشارك فيها كل من الدكتور فيكتور رزق الله عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لكبار علماء وخبراء مصر ورئيس لجنة التعليم المستمر ومؤسس الدراسات العليا الدولية بالتعاون مع 70 جامعة، والدكتور فاروق الباز مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد فى جامعة بوسطن، والذى ترأس 40 معهداً ولجنة علمية وبحثية فى دول العالم، وأ.د. هانى حلمى عازر استاذ الهندسة المدنية ومصمم أنفاق المترو فى ألمانيا وواحد من أفضل 100 أفريقى هاجروا إلى أوروبا.

وتشارك فى الجلسة الثالثة أيضًا الدكتورة هدى المراغى مدير مركز نظم التصنيع الذكى فى هندسة ويندسور، ورائدة التعليم العملى والتجريبى وزميل الأكاديمية الملكية السويدية للهندسة، وكذلك أ.د. وجيه المراغى مدير مركز نظم التصنيع الذكية بكلية الهندسة جامعة ويندسور بكندا، وصاحب خبرة واسعة فى تحقيق نتائج قائمة على تطوير المناهج والتقييم.

ويختتم اليوم الأول جلساته بالجلسة الرابعة تحت عنوان "وظائف المستقبل وريادة الأعمال" والتى تناقش إعداد الطالب لمهارات القرن الـ21، ويديرها د. تامر النادى استاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والمشرف على المراكز والمدن الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا.

ويأتى انعقاد مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصرى 2030 التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة فى مجال التعليم والبحث العلمى والتعليم الفنى لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.























































