شكرا لقرائتكم خبر عن نادى النيابة الإدارية يوقع بروتكول تعاون مع هيئة البريد والمطابع الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، عقد بين النادى وهيئة البريد، لإنشاء مكتب هيئة بريد داخل نادى الهيئة، لتقديم جميع الخدمات المميكنة بالنظم الحديثة، التى تؤديها هيئة البريد المصرية، لاعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم على مستوى المحافظات.

وشمل الخدمات التى يقدمها مكتب البريد بالهيئة "شحن طرود البريد السريع، الخدمات المتعلقة بالتوثيق والأحوال المدنية، سداد المخالفات المرورية، بالإضافة إلى وجميع الخدمات المتعلقة بالحسابات البريدة الجارية، وحسابات الدفع العائد ".

كما وقع رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، بروتوكول تعاون بين النادى والمطابع، لإقامة منفذ للبيع الدائم للمطبوعات الأميرية داخل النادى، بجانب إقامة معارض سنوية لتقديم كافة خدمات المطابع، والتعاون فى مختلف المطبوعات لاستفادة اعضاء الهيئة وأسرهم من المواقع الخاصة للجريدة الرسمية والوقائع المصرية بصورتيها الالكترونى والمطبوع.

وعلى هامش التوقيع عقد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، ندوتين تعريفيتين حضرها كلا من عصام الصغير ، رئيس هيئة البريد، والمهندس عماد فوزى ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمطابع الاميرية، حيث شملت الندوتين تعريف لأهم مهام التى ستقوم بها الهيئتين داخل مقر نادى.