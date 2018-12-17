شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإنشاء جامعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجرية الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة السلام، حيث تنشأ جامعة خاصة مصرية تكون لها شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى مع طريق إيبار – ديما بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

وتضمن قرار رئيس الجمهورية، أنه لا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحياتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات جولية ذات سمعة متميزة.

وأشار القرار ،إلى أنه يصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى ، بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.