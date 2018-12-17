شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، الدكتورة ثريا بشعلانى، الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء مشاريع المجلس، وأهم الأنشطة التى عليه أن يقوم بها فى الفترة القادمة.

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