شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أنجولا يغادر مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، مانويل اوجوستو وزير خارجية دولة أنجولا، بعد إنتهاء زيارته للقاهرة،التى شارك خلالها فى المعرض الأفريقى الأَول للتجارة البينية، فى إطار مساعى السفارة للترويج للتبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن إجراءات سفر وزير الخارجية الأنجولى، تم انهاؤها عبر إستراحة كبار الزوار بالمطار، على متن طائرة خاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية المنعقد بالقاهرة، ضم نحو 60 شركة أنجولية من كبار الشركات العاملة فى السوق الأنجولى وممثلى للبنوك الأنجولية ومركز تنمية الصادرات الأنجولية.