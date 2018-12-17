شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية": 455 محاضرة علمية في مراجعات الطلاب الوافدين خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقرير حصاده السنوي لعام 2018 عن عقد نحو (455) محاضرة خلال المراجعات العلمية التي نظمها للطلاب الوافدين بمدن البعوث الإسلامية، ضمن الأنشطة العلمية والثقافية التي يقدمها لهم خلال المرحلة الدراسية وأثناء الإجازات لحمايتهم من أية محاولات لاستقطابهم، ولمساعدتهم في الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التي تشكل العقلية العلمية لهم.

وأكد تقرير المجمع أن المراجعات شملت محاضرات للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بجميع أقسام كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، حيث أجريت مراجعات للمواد والمقررات المختلفة لكل قسم، شارك فيها أساتذة تلك المواد من كليات جامعة الأزهر، لشرح بعض النقاط التي لم يتمكن الطلاب من فهمها أثناء المحاضرات في الكليات، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد الدراسية ودعما لمستوياتهم العلمية، وحثهم على التفوق والتميز الدراسي، حتى يكونوا سفراء متميزين للأزهر الشريف.

وأوضح التقرير ، أنه في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية للطلاب الوافدين ، بمدن البعوث الإسلامية، تم عقد (61) محاضرة ضمن الدورة العلمية الأولى في اللغة العربية، والثقافة الإسلامية، والرد على الشبهات التي تروجها الجماعات المتطرفة للتحذير منها، حاضر فيها أساتذة متخصصون -أيضا- من جامعة الأزهر، كما عقد المجمع (14) ورشة عمل للطلاب الوافدين تحت عنوان: "كيف تحاور متطرفا؟"، استهدفت كيفية التعامل مع الأفكار والآراء المنحرفة والشاذة التي تروجها الجماعات المتطرفة ، كما تم تنظيم (38) ندوة وأمسية دينية وثقافية متنوعة شارك فيها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى علماء مجمع البحوث الإسلامية.

كما نفذ المجمع مجموعة من العروض لـ(بانوراما الأزهر الشريف)، للطلاب الوافدين داخل مدينة البعوث الإسلامية، بالإضافة إلى طلاب قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، والأئمة الوافدين من دول العالم المختلفة، ووعاظ وواعظات الأزهر، لتعريفهم بتاريخ الأزهر ودور علمائه الأجلاء وشيوخه الأفاضل في فترات زمنية مختلفة، حيث عقدت البانوراما (103) عرضًا منذ افتتاحها في أكتوبر الماضي.

وقدمت البانوراما تاريخ الأزهر العلمي والعالمي ودوره الوطني ودور علمائه على مر التاريخ بتقنية حديثة تيسر فهم طبيعة هذه المرحلة ودور الأزهر فيها؛ حيث تعرف الطلاب خلال هذه العروض على دور هذه المؤسسة العريقة التي ينتمون إليها، وما تمثله من مصدر إشعاع روحي وفكري يخدم الإنسانية، وينشر السلام بين الناس من خلال منهجه الوسطي الذي تميز به عبر تاريخه.



