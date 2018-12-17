ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 12 حكما بالحبس بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 12 حكما بالحبس في قضايا مبانٍ، وغرامات مالية بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة قد نجحت في ضبط "فوزية.أ.م" (48 سنة- ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليها في 12 حكم حبس جزئي "مباني"، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 7 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو مليونين و400 ألف جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.