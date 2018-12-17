وزير الخارجية الأنجولي يغادر القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر مانويل أوجوستو وزير الخارجية الأنجولي، مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين بعد زيارة شارك خلالها في المعرض الأفريقى الأَول للتجارة البينية، في إطار مساعى السفارة للتبادل التجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن إجراءات سفر وزير الخارجية الأنجولي أنهيت من استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن طائرة خاصة.

واستقبل وزير خارجية أنجولا، المهندس حسام الشافعى رئيس قطاع بناء القدرات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات والمنسق العام للمعرض الأفريقي للتجارة.

وتفقد الوزير الأنجولي أيضا الجناح المصري داخل المعرض الأفريقي للتجارة البينية، وأبدى إعجابه بتنظيم المعرض والمنتجات المصرية داخل الجناح المصري.

وضم المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية المنعقد بالقاهرة، نحو 60 شركة أنجولية من كبار الشركات العاملة فى السوق الأنجولى وممثلى للبنوك الأنجوللية ومركز تنمية الصادرات الأنجولية.