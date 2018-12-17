وزير الطيران يفتتح أحدث استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

افتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، استراحة مصر للطيران "الجون" بصالة السفر الدولي بمبني الركاب رقم (3 ) بمطار القاهرة الدولي، والتى تم تجهيزها طبقا لأعلى المستويات العالمية.

وتعد الصالة، أول استراحة يتم افتتاحها منذ بداية تنفيذ خطة التحديث والتطوير الحالية لاستراحات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالمطار القاهرة.

يشار إلى أنه تم تصميم الاستراحة لتكون نموذجًا لجميع الاستراحات التى تشملها خطة التطوير، والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة للركاب، وتستوعب ما يقرب من 250 مسافرًا وتبلغ مساحتها 392 متر/ مربع، حيث تحتوي على وسائل الراحة كافة، تم تزويدها بأحدث الأجهزه والمعدات فضلًا عن خدمة الـ Wi-Fi، وشاشات عرض حديثه لعرض أحدث الوسائل الترفيهية.

جاء الافتتاح في إطار خطط واستراتيجيات وزارة الطيران المدني، لسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير في أسرع وقت، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات التى تضاهى اعلى المستويات العالمية لتلبية احتياجات العملاء والمسافرين عبر كل المطارات المصرية، ومن بينها تطوير وتحديث استراحات شركة مصر للطيران، والتى شملت 7 استراحات من حيث البنية التحتية، وزيادة المساحة بمبني الركاب رقم (3) ، ومبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال التطوير خلال عام، وتصل المساحة الكلية لجميع الاستراحات إلي ما يقرب من 1310 متر/ مربع لتستوعب 1200 راكب يوميًا من ركاب درجة رجال الاعمال ، وركاب شركات تحالف ستار باعتبار مصر للطيران عضوًا فى تحالف ستار العالمى منذ عام 2008.

حضر الافتتاح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوي، والمهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار طارق فوزي رئيس الشركة المصرية للمطارات، والطيار شريف عزت مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وإيهاب غازي مساعد رئيس الشركه القابضة لمصر للطيران، والطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.