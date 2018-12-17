أخبار مصر | هالة السعيد تشارك في جلسة وظائف المستقبل ضمن فعاليات "مصر تستطيع بالتعليم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة السعيد تشارك في جلسة وظائف المستقبل ضمن فعاليات "مصر تستطيع بالتعليم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، جلسة "وظائف المستقبل وريادة الأعمال.. إعداد الطالب لمهارات القرن الـ21"، ضمن فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، المقام بالغردقة خلال الفترة من 17 : 18 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور كل من وزراء الإنتاج الحربي، التعليم، الزراعة، التخطيط والإصلاح الإداري، وعدد من علماء مصر في الداخل والخارج، وشخصيات عامة وإعلاميين.

ويدير الجلسة، الإعلامية خلود زهران، ورئيس الجلسة الدكتور تامر النادي عضو المجلس الرئاسي للتعليم والبحث العلمي، والدكتور رشيق المراعي، من دولة كندا، والدكتورة حنان خليفة، من المملكة المتحدة، والدكتور عمرو عدوي، خبير التخطيط والهندسة المعمارية لبنان.

وتناقش الجلسة، أهمية إعداد الطالب الجيد وثقل مهارات ليكون جاهز لسوق العمل ولديه رؤية إبداعية مختلفة.