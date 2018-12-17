أخبار مصر | سامح عاشور: دور المحاماة ليس فقط الدفاع عن حقوق الأفراد ولكن عن حقوق الوطن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: دور المحاماة ليس فقط الدفاع عن حقوق الأفراد ولكن عن حقوق الوطن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن دور المحاماة ليس فقط الدفاع عن حقوق الأفراد، ولكن الدفاع عن حقوق الوطن في إطار دورها القومي خارج إطار أي نظرة حزبية.

وقال "عاشور" خلال كلمته بافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الاثنين، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة، إن نقابة المحامين أول من نبهت لمحاولات التقسيم التي تعاني منها عدة دول عربية منها سوريا والعراق ولبنان لصالح إسرائيل.

وشدد "عاشور" على أن رؤية النقابة للصراع العربي الإسرائيلي، أنه ليس صراع حدود، إنما صراع وجود وبقاء فإما نحن أو هم، مضيفا: "قد لا نستطيع تحرير الأرض العربية المحتلة الآن، ولكن أبنائنا وأحفادنا قادرين على استعادتها".

وأردف: "ليس من حق أحد أن يقول أن دولة فلسطين على حدود 1967، بل فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس الشريف، هي محتلة اليوم بالغصب والقوة ولكننا لن نقر أو نسلم بالأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه".

واختتم حديثه قائلا: "مستبشر خيرا بكم وبالأجيال القادمة لتقديم كل ما تملكون للوطن والمحاماة".

وفي سياق أخر، كرم نقيب المحامين شيوخ المحامين بطنطا وبعض رموز المهنة المتوفين على هامش افتتاح المعهد، كما قد مجلس فرعية طنطا درعا لـ "عاشور" تقديرا لجهوده في خدمة المهنة وأبنائها.

حضر الافتتاح يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.