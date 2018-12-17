أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عقد تقديم الخدمات الطبية، مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ويمثلها اللواء طبيب مجدي أمين، مدير الإدارة. ويتم بموجب هذا التعاقد، تقديم الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحي داخل جميع مستشفيات القوات المسلحة. جاء هذا التعاقد في إطار التعاون الوطيد بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الدفاع ممثلة في إدارة الخدمات الطبية للنهوض والرقي بالمستوى الطبي وتقديم أفضل الخدمات الطبية لصالح مرضى التأمين الصحي داخل جميع مستشفيات القوات المسلحة وكذلك العمل على إنهاء قوائم انتظار مرضي التأمين الصحي. وأكدت سهير عبدالحميد، أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء، وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتقديم خدمة صحية متميزة وراقية يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصرى. وفي إطار جهود الحكومة في تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

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