أخبار مصر | "عزمي": زيارة "السيسي" للنمسا تاريخية وتعكس ثقل الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عزمي": زيارة "السيسي" للنمسا تاريخية وتعكس ثقل الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عزمي الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، أمين شباب الجمهورية بالحزب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى النمسا لها دلالات واضحة تعكس حجم وثقل الدوله المصرية ولها انعكاسات إيجاببة على الدور الإقليمي والدولي لمصر خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية خاصة وأنه منتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا وبهدف تعزيز الشراكة بين القارتين مشددًا على أن هذه الزيارة تعد زيارة تاريخية نطرًا لأنها الأولى للرئيس السيسي إلى النمسا منذ توليه مقاليد الحكم والأولى منذ 11 عامًا على المستوى الرئاسي.

وأضاف "عزمي"، أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام المقبل 2019 ووجودها في هذا المحفل يعطي لمصر مكانة ووضع استراتيجي مختلف خاصة وأن المنتدى يشارك فيه عدد من زعماء وقيادات القارة السمراء وقطعًا سيكون لها انعكاسات إيجابية تعود بالخير على مصر والدول الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية حيث من المرتقب عقد سلسلة من اللقاءات وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تكسر حواجز كانت موجودة في الماضي وكانت تعوق مسيرة الاستثمار الخارجي وبالأخص الاستثمار الأوربي منها مذكرات تفاهم اقتصادية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي اكتملت بنهاية العام الحالي وأيضًا وبحث سبل زيادة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي والتي تمثل في الوقت الراهن ما يقرب من 40% من إجمالي الصارات المصرية.

واختتم، بأن الزيارة ستبحث أيضًا عددًا من القضايا التي تؤرق القارة السمراء وفِي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف وتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية من جهة والعلاقات المصرية الأفريقية من جهة أخرى.

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، زيارته للعاصمة النمساوية فيينا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى النمسا منذ 11 عامًا، حيث حرص السيسي على تلبية دعوة نظيره النمساوي إلكسندر فان دير بيلين، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى دعم العلاقات بين البلدين، إلى جانب المشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي الإفريقي عالي المستوى.

واحتشد مئات المصريين القادمين من مختلف المدن النمساوية وبعض الدول المجاورة منذ الصباح الباكر بوسط العاصمة النمساوية فيينا للترحيب بزيارة الرئيس، حاملين أعلام مصر وصور السيسي، مرددين الأغاني الوطنية وشعار "تحيا مصر"، معربين عن سعادتهم البالغة بزيارة الرئيس والتي ستسهم في تدعيم العلاقات المصرية النمساوية في المجالات كافة.