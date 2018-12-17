أخبار مصر | "عاشور": هدف معهد المحاماة إعداد جيل قادر على حمل رسالة المهنة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور": هدف معهد المحاماة إعداد جيل قادر على حمل رسالة المهنة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن معهد المحاماة ليس هدفه تدريس شباب المهنة لنصوص القانون، بل لتدريس أداب وتقاليد المحاماة، لأداء رسالتها على أكل وجه.

وأضاف "عاشور" خلال كلمته بافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الاثنين، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة، أن جزء من هيبة المحامي الالتزام بارتداء البدلة الكاملة أثناء العمل بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة وغيرها، مشددا: "المحامي لا يقل شأنا عن القاضي أو وكيل النيابة، ومن يشعر بأنه أقل منهما عليه أن يغادرنا".

وأوضح نقيب المحامين، أن أداء رسالة المحاماة على أكمل وجه له متطلبات واستحقاقات أبرزها الأمانة والشرف والاستقلال والتي تضمنها قسم المحاماة، مشددا على ضرورة احترام كافة العاملين بمنظومة العدالة ابتداء من الحاجب والعسكري وصولا إلى المستشار والضابط وغيرهما.

وأردف: "المحامي الذي يظن أن خداع خصم موكله شطارة خاطئ، فذلك احتيال ونصب، والمحاماة فروسية، ورسالة للدفاع عن الحق وليس سرقة حقوق الناس لصالح موكلك بدون وجه حق، تلك القيم التي أريد أن يتحلى شباب المهنة بها".

وأكد "عاشور" على أهمية دور شيوخ المهنة العظماء بطنطا، متابعا: "عليهم عبأ في تعليم أولادنا وشبابنا تلك القيم وغيرها لنخرج جيل حامل على تأدية رسالة المحاماة".

وأشار إلى أن النقابة أبرمت بروتوكول مع معهد التدريب التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتدريب المحامين الدارسين بمعهد المحاماة على الالقاء ولغة الجسد وكتابة السيناريو واللغة العربية وغيرها، لتحقيق الاستفادة القصوى للدارسين بالمعهد كي يكونوا مؤهلين للعمل بالمحاماة.

حضر افتتاح معهد المحاماة يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.