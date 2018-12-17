أخبار مصر | وزارة الخارجية تنفي سحب السفير المصري بروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الخارجية تنفي سحب السفير المصري بروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول وجود توقعات بسحب السفير المصرى فى روما، معتبراً أنها عارية تماما عن الصحة، مؤكداً على استمرار السفير المصرى في روم بالقيام بمهام منصبه.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكد أن ذلك جاء ردا على استفسارات عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن صحة ما نُشر على أحد المواقع الإلكترونية نقلاً عما أسماه الموقع "مصدر بالخارجية المصرية"، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصرى فى روما إلى القاهرة قريباً.

وناشد حافظ وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة وعدم الاستناد إلى أي مصادر مجهولة، والإلتزام بالمعايير المهنية فى العمل الصحفى والإعلامى.