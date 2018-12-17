أخبار مصر | 'عاشور': 580 مليون جنيه مدخرات "المحامين" في البنوك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'عاشور': 580 مليون جنيه مدخرات "المحامين" في البنوك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن مدخرات النقابة المالية في البنوك وصلت إلى 580 مليون جنيه.

وأشار "عاشور" خلال كلمته بافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الاثنين، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة، لبدء تطبيق مشروع الدمغة الالكترونية في محافظات الإسكندرية وبورسعيد والإسماعلية والسويس، وتطبيقها في باقي المحافظات تباعا مما يساهم في منع تزوير الدمغة الذين كان يضيع جزء من موارد النقابة.

ونوه بأن من عوائد تنقية الجداول، زيادة المعاشات القديمة بنسبة 25 % على الأقل، إضافة لدخولها ضمن الزيادة السنوية 5% للمعاش، مضيفا: "يناير 2019 سيصل الحد الأقصى للمعاش 2000 جنية ليكون المعاش النقابي الأعلى في مصر، مع وجود مشروع جديد لزيادة المعاشات مجددا ولكننا في انتظار الرؤية الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة الممكنة وفقا لمواردنا المالية".

وأعلن: "60 مليون جنية صرفت ضمن معاش الدفعة الواحدة لأسر المحامين المتوفيين، أو المحامين الذين أصيبوا بعجز كامل، إضافة لزيادات متتالية في العلاج كان أخرها قرار المجلس في اجتماعه الشهري الأخير بتاريخ 6 ديسمبر".

وتابع "عاشور": "المجلس قرر رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنية بدلا من 20 ألف جنية، إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألف إلى 100 ألف، وزراعة الكلى من 25 ألف إلى 50 ألف، والقلب المفتوح من 35 ألف إلى 50 ألف، وأمراض السرطان من 35 ألف إلى 50 ألف، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألف إلى 35 ألف".

وشدد: "قرارات تنقية الجداول لم تصدر بشكل منفرد من النقيب العام أو مجلس النقابة بل بالتعاون والتشارك مع كافة النقابات الفرعية".

وأردف: "دفع رسوم الاشتراك لعام 2019 من خلال الموظف المختص برسوم التصديق على العقود في النقابة الفرعية ثم ترسل النقابة العامة الكارنيهات الخاصة بالمحامين المجددين للاشتراك للنقابات الفرعية، وذلك لكافة المحامين المجددين للاشتراك من 2013 وحتى 2018".

حضر افتتاح معهد المحاماة، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.