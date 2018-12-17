أخبار مصر | "حماة الوطن" يجتمع لوضع خريطة تنظيمية للحزب بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حماة الوطن" يجتمع لوضع خريطة تنظيمية للحزب بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب حماة الوطن، بأمانة محافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الرحيم، اجتماعًا مع أمناء الأمانات الفرعية على مستوى محافظة الجيزة، بمقر الحزب في الجيزة.

وناقش الأمناء خلال الاجتماع بعض التوصيات وتنظيم الفاعليات التي تشهدها محافظة الجيزة الأيام المقبلة، فعملوا علي وضع خريطة توعوية تنظيمية للحزب، وذلك للعمل بها علي مشارف بداية العام الجديد، حيث أن الحزب يعمل علي تجديد وعمل العضويات مع بداية العام، وتسليم الكارنيهات للأعضاء بالمحافظة.

كما أن الحزب يستهدف التمثيل الجيد لكافة فئات المجتمع، بالاعتماد على تمثيل كافة الفئات، من عمال وفلاحين وشباب ومرأة وأقباط وأساتذة جامعة ومحامين ومهندسين وصحفيين وأطباء، وليس بالاعتماد على الكم والعدد بالنسبة للعضويات.

وشددوا من خلال الاجتماع مع أمناء الأمانات الفرعية بالمحافظة علي ضرورة التواجد بين المواطنين من خلال فعاليات ومبادرات الحزب، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الفئات المستهدفة لتنمية العضوية بالحزب.