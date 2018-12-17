مصر | ضبط عنصر إجرامي بأسيوط عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بأسيوط عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى بحملة أمنية لإطراف خصومة ثأرية بناحية مير دائرة المركز، وحال إستهداف منزل المدعو جمال. أ. م،50 سنه مزارع، قام نجله حسام، 28 سنه عاطل، مفرج عنه فى قضية " قتل وسلاح وذخيرة "، وموضوع تحت المراقبة الشرطية، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات.

فقامت القوات بمبادلته بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف وضبطه، وبحوزته بندقية آلية و2 خزينة بداخلهما 15 طلقة نارية من ذات العيار،وتبين إصابته بطلق نارى بالفخذ الأيمن، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.