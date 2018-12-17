مصر | داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 1500 قطعة ملابس مقلدة لشركة شهيرة بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 1500 قطعة ملابس مقلدة لشركة شهيرة بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مصنع ملابس غير مرخص، وضبط داخله 1500 قطعة ملابس مقلدة لماركة ملابس شهيرة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكانت قد وردت للواء مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع ملابس غير مرخص، بدائرة قسم شرطة الهرم، بتقليد العلامة التجارية لماركة ملابس شهيرة، ووضعها على الملابس الخاصة به، وبيعها بالأسواق على أنها الملابس الأصلية، محققا أرباحا مادية طائلة.

وبجمع المعلومات والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية من ضباط وأفراد الإدارة ومداهمة المصنع المشار إليه وضبط داخله 1500 قطعة ملابس مقلدة، و40 ماكينة، كميات كبيرة من القماش مجهز للتصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.