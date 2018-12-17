شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تنفي سحب السفير المصري في روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الخارجية صحة ما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية نقلا عن عما سماه الموقع «مصدر بالخارجية المصرية»، حول وجود توقعات بأن يعود السفير المصري في روما إلى القاهرة قريبًا.

ونفى المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تلك التكهنات جملة وتفصيلا، معتبرًا أنها عارية تمامًا عن الصحة، مؤكدًا استمرار السفير المصري لدى روما في القيام بمهام منصبه. وناشد حافظ وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وعدم الاستناد إلى أي مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحفي والإعلامي.