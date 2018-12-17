شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة العمال لسنة 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنه بناء على ما قررته اللجنة المشرفة على مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، على المتقدمين للمسابقة الآتية أسماؤهم سرعة استيفاء أوراقهم وتقديمها لشئون العاملين بديوان عام الوزارة، وذلك لمراجعتها أولاً تمهيدًا لصدور قرار تعيين من يستوفى الشروط والأوراق منهم، وذلك خلال الفترة من الأحد 23 إلى الخميس 10 يناير المقبل، علمًا أنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط او عالٍ، وعددهم 44، وهم :



1. محمود عبد القادر عبد الرحمن دغيدى ـ القاهرة

2. رضا محمد عبدالعظيم ابراهيم ـ القاهرة

3. عمر محسوب محمود عبد العزيزـ القاهرة

4. عبدالله سيد محمد قاضى ـ القاهرة

5. هانى عبدالهادى محمد عبدالهادى ـ القاهرة

6. حاتم فتحى امام الدسوقى ـ القاهرة

7. احمد عبدالفتاح حفنى عيد ـ القاهرة

8. حسين هليل سعيد عزب ـ القاهرة

9. حماد كامل محمد عبدالوالى ـ القاهرة

10. محمد جابر حسن ابوزيد ـ القاهرة

11. محمد عبدالمنصف محمد على ـ القاهرة

12. محمد حسن منصور حسين ـ القاهرة

13. أحمد حسن منصور حسين ـ القاهرة

14. عبدالنبى محمد ابراهيم السيد حسن ـ القاهرة

15. محمد السيد امين سليمان ـ القاهرة

16. حماده الهادى متولى متولى ـ القاهرة

17. محمد عفيفى عبدلمعبودعفيفى ـ القاهرة

18. احمد محمد يوسف حسن ـ القاهرة

19. جمال فؤاد عارف محمد ـ القاهرة

20. صبحى محمد سليم جمعه ـ القاهرة

21. ربيع فاروق محمد احمد ـ القاهرة

22. عادل ابو مسلم عزب السيد ـ القاهرة

23. محمد ابو الفتوح صابر على ـ القاهرة

24. وليد عبدالفتاح عبدالرحمن ايوب ـ القاهرة

25. ايمن صبحى السيد عبد الغنى ـ القاهرة

26. عرفات فايز عطيه مصطفى ـ القاهرة

27. سعيد احمد احمد احمد النجارـ القاهرة

28. حسن محمد على ابراهيم على ـ القاهرة

29. أسامه غريب يوسف على ـ القاهرة

30. اسامه رشاد زين العابدين على ـ القاهرة

31. عبدالله احمد ابراهيم عبدالرحمن حمام ـ القاهرة

32. هانى السيد محمود السيد ـ القاهرة

33. وائل السيد شوقى السيد ـ القاهرة

34. السيد خميس احمد الزلزالى ـ القاهرة

35. محمد فهيم متولى صالح ـ القاهرة

36. عمر فايد نادى بشير سيد احمد ـ الجيزة

37. محمد حسان محمد زهران الجي.

كما طالبت وزارة الأوقاف المتقدمين على نسبة 5% الحاصلين على شهادة التأهيل المهنى فى مسابقة العمال رقم (1) لسنة 2015م بوزارة الأوقاف، علمًا أنه سيتم استبعاد كل من يثبت حصوله على مؤهل متوسط أو عال ٍ، وعددهم ثلاث، وهم :

1. سيد احمد سيد سليمان ـ الجيزة

2. كمال فتحى احمد فرج ـ اسيوط

3. مكرم عبد العاطى عمران عبدالله ـ الفيوم