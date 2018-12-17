موجز6.. السيسى: بحثت مع مستشار النمسا التعاون فى التعليم والمشروعات الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: بحثت مع مستشار النمسا التعاون فى التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

السيسى: بحثت مع مستشار النمسا التعاون فى التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بحث مع مستشار النمسا سباستيان كورتس، التعاون فى التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصناعية المقرر إنشائها بين البلدين .

وزارة الخارجية تنفى ما تردد عن سحب السفير المصرى فى روما

نفى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما نشره أحد المواقع الإلكترونية حول وجود توقعات بسحب السفير المصرى فى روما، معتبراً أنها عارية تماما عن الصحة، ومؤكداً على استمرار السفير المصرى فى روما فى القيام بمهام منصبه.

قرعة ربع نهائى البطولة العربية تضع الاتحاد فى مواجهة الهلال السعودى

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التى أٌقيمت اليوم، الاثنين بالعاصمة الإماراتية "أبوظبى"، عن وقوع النجم الساحلى التونسى مع الرجاء البيضاوى المغربى، والاتحاد السكندرى مع الهلال السعودى.

مستشار النمسا: مصر ساهمت فى استقرار أوروبا بمكافحتها للهجرة غير الشرعية

أشاد مستشار النمسا سباستيان كورتس، بالإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن مصر لديها الكثير من الإمكانيات التى يمكن التعاون مع خلالها.

إنفوجراف.. المالية تنفى الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، تواصل المركز مع وزارة المالية والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

حسن راتب: التعاون بين جامعتى العاصمة وميدول يمنح الخريج نفس الدرجة العلمية

وقع رجل الأعمال الدكتور حسن راتب ، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وجامعة العاصمة الجديدة، مذكرة تفاهم بفيينا بين جامعة العاصمة الجديدة وجامعة ميدول النمساوية فى حضور الرئيس السيسي ومستشار النمسا.

نتيجة قرعة ربع نهائي البطولة العربية.. الرجاء يواجه النجم الساحلى

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى من منافسات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية"، التى أٌقيمت اليوم، الاثنين بالعاصمة الإماراتية "أبوظبى".

"نتيجة بوتين 2019" الأكثر مبيعا فى اليابان ..جارديان: تجاوزت شعبية النجوم

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على رواج مبيعات روزنامة تحمل صور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى اليابان، حتى أن مبيعاتها تجاوزت تلك الخاصة بمشاهير آخرين.

Spider-Man: Into the Spider-Verse يتصدر شباك تذاكر الأسبوع

تصدر فيلم الأنميشن والرسوم المتحركة Spider-Man: Into the Spider-Verse، المركز الأول فى تحقيق إيرادات الأسبوع فى دور العرض العالمى، برصيد 35.4 مليون دولار ليتربع على عرش هذا الأسبوع من حيث الإيرادات.

إعلام المصريين: للإعلام دور تنموى ونتوجه لوضع قواعد حاكمة للدراما والمحتوى

قال حسام صالح الرئيس التفيذى لمجموعة إعلام المصريين، إن صعوبة العمل الإعلامى تتمثل فى أنه يعمل على تلبية رغبات المتلقى، والحكومة، والمنظومة بأكملها، مشيرًا إلى أن توجهات مشاهدى التليفزيون تختلف عن جمهور الراديو، أو الصحف الورقية، أو الإلكترونية، أو السوشيال ميديا.

محمد صلاح بشكل تانى .. نجم ليفربول "موديل" لأشهر الماركات .. صور وفيديو

احتفت مجلة GQ الشهيرة، فى نسختها للشرق الأوسط، باللاعب المصرى العالمى محمد صلاح، وحرصت المجلة على الاحتفال معه بأسبوع الأفراح، حيث قادت أهدافه نادى ليفربول إلى صدارة الدورى الإنجليزى، والتغلب على نادى نابولى لضمان تأهل ناديه إلى الدور الـ16 فى دورى الأبطال، انتهاء بفوزه بجائزة BBC كأفضل لاعب أفريقى للسنة الثانية على التوالى.

السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ ولن نسمح بخروجهم ليكون مصيرهم الفقدان فى البحر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أوجه كل التحية والتقدير للشعب النمساوى العظيم وأشكر كل المصريين لاستقبالهم لى أمس واليوم فى درجة حرارة اثنين وثلاثة تحت الصفر وهو امر مقدر لى".

ميل ببرج سكنى مكون من 11 طابقا يصيب المواطنين بالهلع فى الخصوص

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حالة من الفزع والهلع بين أهالى شارع ثروت وسط المدينة بسبب حدوث ميل مفاجئ لأحد الأبراج السكنية يتكون من 11 طابقا وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية وتم إخلاء جميع السكان حفاظا على حياتهم .

270 دقيقة تحسم الصراع بين ميسي ورونالدو على لقب هداف 2018

يحتدم الصراع بين كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى على الفوز بلقب هداف عام 2018 فى جميع المسابقات مع أنديتهما، حيث يرغب كلاهما فى إنهاء هذا اللقب لصالحه.

الرئيس السيسي: زيارتى للنمسا نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجود توافق كبير بين مصر والنمسا فى الكثير من الموضوعات، معتبرا أن زيارته للنمسا نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين.

الرئيس السيسي: النمسا تربطها علاقات وثيقة بمصر ونطمح لتعزيزها مستقبلا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته لزيادة دولة النمسا، قائلا، "سعادتى بالغة بزيارة دولة النمسا التى تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلاً".

محيى عبيد.. "النقيب الموقوف".. تاريخ طويل من العنف والبلطجة فى إدارة نقابة الصيادلة.. "غاوى مشاكل" واسمه يرتبط بالأزمات.. الاعتداء على الصحفيين والمرشحين ليس الأول.. والنقابة "مش عزبتك"

ارتبط اسمه دائما بـ"الأزمات"، فلم تكن واقعة "الاعتداء على الصحفيين"، صباح اليوم الاثنين، الأولى منذ تولى محيى عبيد، منصب نقيب الصيادلة، فقد سبقتها مشاهد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك إن "الراجل غاوى مشاكل".

ياسر برهامى خدام المستريحين.. فتاوى نائب رئيس "الدعوة السلفية" بتحريم التعامل مع البنوك تهدم الاقتصاد المصرى.. أزهريون: "يجهضون إدخار الناس فى البنوك".. وإخوانى سابق: لا يؤمنون بفكرة الدولة ويشجعون غسيل الأموال

كرر ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، فتاواه المناهضة للبنوك، إذ أصدر فتوى تحرم التعامل مع البنوك بعلة أنها "ربوية"، وذلك بالمخالفة لفتوى الدار الإفتاء المصرية المنوط بها الرد على استفسارات المواطنين بشأن الأمور الشرعية، فيما أكد أزهريون وقيادات سابقة بالإخوان، على أن مثل هذه الفتاوى تهدم الاقتصاد المصرى لصالح ظاهرة "المستريح" والتى تعنى وجود أشخاص ينصبون على المواطنين بطريقة غسيل الأموال.